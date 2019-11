VIDEO - BOAWEB : la BANK OF AFRICA lance son nouveau système d’internet banking Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)| La Direction Générale de BANK OF AFRICA a procédé à la présentation à Dakar de son nouveau système d’Internet Banking : BOAWEB.



BOAWEB est un nouveau service qui permet le suivi réel des évènements de compte, la rapidité et la simplicité d’utilisation, la gestion et le suivi des comptes de BOA, la dématérialisation des ordres de virement émis sur papier, un gain de temps et une économie financière en évitant les déplacements en agence entre autres. La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de la clientèle entreprise de BOA et des responsables de la banque.





