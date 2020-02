VIDEO - Babacar Abba Mbaye, SG Convergence socialiste :"Macky Sall s'engouffre davantage dans des manœuvres purement politiques..., l'acte 3 est un véritable échec..."

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020

Face à Elhadji Fallou Khouma dans l'émission "Jokko" de LERAL TV, le SG de la Convergence Socialiste, par ailleurs Directeur de l'Action Sanitaire et des Services aux personnes de la Ville de Dakar, s'est désolé de la façon dont le Président Macky Sall traite ses adversaires politiques, en l'invitant à comprendre que la démocratie est une "affaire de gentleman" . En mettant à nu les failles de l'acte 3, le khalifiste n'a pas manqué d'inviter les Sénégalais à prendre leurs responsabilités par rapport à la mauvaise gestion du pouvoir en place. Il rappellera aussi que leur mentor Khalifa Babacar Sall est plus que jamais déterminé à se battre pour la démocratie et la liberté, avec toutes les forces vives de la nation.. Regardez !