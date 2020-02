VIDEO - Bamba Kassé (SYNPICS) contre-attaque ...

Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), Bamba Kassé a diagnostiqué au cours de cet entretien accordé à Leral Tv, la précarité que vivent les journalistes dans les rédactions. D'après lui, ce problème est dû en grande partie à la non effectivité de l'écosystème qui doit régir le secteur. Mais aussi, à l'environnement économique des entreprises de presse. Ainsi, il a plaidé pour l'adoption du décret d'application du nouveau code de la presse, de la Convention collective, du fonds d'appui au développement de la presse.... Par ailleurs, Bamba Kassé est revenu sur la crise qui secoue actuellement l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) et sur la plainte qu'il a déposée contre son Directeur général.