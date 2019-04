VIDEO - Barro Doucouré : « La Lycéenne-Air Sénégal est une première en Afrique »

Selon Barro Doucouré, le Directeur général d’Africa Sport développement (ASD), l’évènement, en partenariat avec Air Sénégal, la Fédération sénégalais d’athlétisme, l’UASSU et l’International School Sport Fédération, est « est une première en Afrique », et s’inscrit dans la lignée de « La Lycéenne-She runs », fleuron du sport, qui s’est déroulée le 13 mars dernier à Paris et qui a accueilli 500 jeunes filles de 35 pays dont 5 Sénégalaises.



L’événement de Dakar qui s’est déroulé à la place de la Nation, samedi, a regroupé pas moins de 3500 jeunes filles, venant principalement des lycées John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King, en plus d’autres filles choisies par la Fédération sénégalaise d’athlétisme.



Selon Barro Doucouré, l’initiative compte « susciter une synergie nationale et une implication de tous ». Elle veut également contribuer à la promotion et l’éducation des filles et la citoyenneté.