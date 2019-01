VIDEO - Baye Ciss: "On veut que Kaolack devienne la deuxième capitale économique du Sénégal" Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)| L'opérateur économique Cheikh Ibrahima Ciss, dit Baye Ciss s'est félicité de la réception des navires, destinés au dragage et à la réhabilitation du port de Kaolack. Et le président du mouvement Changement-Action-Réaction (CAR) d'espérer qu'avec un port compétitif, la capitale du Saloum retrouvera son lustre d'antan.



