VIDEO - Baye Ciss offre un groupe électrogène et des lampadaires au village de Ndour Ndour Un lampadaire solaire et un groupe électrogène, tels sont les matériels que le leader du mouvement changement-Action-Réaction (CAR) a octroyé au village de Ndour Ndour. Nichée à quelques kilomètres de Kaolack, cette localité n'oubliera pas de sitôt Baye Ciss. Pourtant, c'est le samedi 26 janvier, que le patron de Cisscorp a eu connaissance de la situation de ce village. C'était lors d'un tournoi de lutte traditionnelle, dont il était le parrain que les populations avaient profité de sa présence, pour exposer leurs principales doléances, qui se résumaient en deux points essentiels: l'état de la route Kaolack-Ndour Ndour et le manque d'éclairage public. Des doléances qui ne sont manifestement pas tombées dans l'oreille d'un sourd.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos