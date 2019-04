VIDEO - Bijou Sy: « On ne peut émerger sans l’industrie » Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 18:54 | | 0 commentaire(s)| La fondatrice de ‘’Touty’’, est d’avis que le Sénégal « ne peut pas émerger sans l’industrie ». Venue prendre part au Forum de Dakar, Bijou Sy a surtout appelé les autorités à avoir « plus de vision pour l’industrie créative, notamment la mode ou la gastronomie ». Très optimiste pour l’essor du secteur touristique, Bijou Sy estime, tout de même, qu’il faut « lutter contre l’insalubrité et l’insécurité, malgré que le Sénégal soit un pays stable ».



