VIDEO - Borso Tall : "C'est l'usage excessif de la drogue qui engendre les cas de viols et de meurtres" Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 16:07 | | 0 commentaire(s)| Face à une jeunesse de plus en plus accro à la drogue et à l'alcool, Borso Tall estime qu'il est temps de revoir l'accessibilité desdits produits. La fondatrice du Réseau Yong Advocates for Human Right compte mener le combat à travers la sensibilisation des jeunes, pour éradiquer le fléau. Qui dit-elle, explique en grande partie la recrudescence des cas des viols et de meurtres.



Accueil Envoyer à un ami Partager