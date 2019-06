VIDEO - CAN 2019 : 21 Lions à l’entraînement, ce samedi

21 Lions ont pris part à la séance d’entraînement de ce samedi, au terrain annexe du stade du 30 juin. Gana Gueye et Ismaïla Sarr ont effectué leur retour dans le groupe. Ils se sont entraînés normalement sans aucun souci. De bonnes nouvelles pour le staff technique de l’équipe du Sénégal à deux jours de la finale du groupe C contre le Kenya, pour une place en huitièmes de finale de la CAN 2019.

