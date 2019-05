VIDEO - Can Egypte 2019 : Aliou Cissé dévoile la liste des 25 joueurs sélectionnés Face à la presse ce matin, le sélectionneur national Aliou Cissé a communiqué la liste des 25 "Lions" qui disputeront la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019.

