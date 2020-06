VIDEO - Cancer et Covid-19: Les révélations de Docteur Kassè sur la situation précaire des malades atteints de cancer Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 22:50 | | 0 commentaire(s)| Le Nouveau Centre de cancérologie du Sénégal qui est dirigé par Dr. Kassè, est un bijou pour les malades du cancers qui allaient jusqu’en France où on ne retrouve ces infrastructures de dernière technologie que dans 30% de leurs hôpitaux et le coût du traitement s’élève à 9 millions de francs par rapport au Sénégal, où ces mêmes soins, dans un endroit très convivial et sophistiqué, se traitent pour un coût d’un million et quelques.

En ces périodes de crises sanitaire de la Covid-19, le centre ne voit plus ces nombreux malades qui venaient de partout en Afrique, surtout en provenance des pays limitrophes, à cause de la fermeture des frontières.

Les malades sénégalais sont également rares dans ce centre, les uns faute de moyens financiers, les autres par peur de choper le Covid-19.

Dr. Kassè rappelle aux malades que le cancer tue plus que le Covid-19 et il se soigne rapidement s’il est découvert très tôt.



