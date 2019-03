VIDEO - Ce facc man dit ses quatre vérités à Macky Sall L'inspiration n'est pas que artistique, la preuve avec ce facc man, qui sensibilise et interpelle le Président Macky Sall à travers cette chanson Rap. Il invite, le Président à lutter contre le gaspillage, les inégalités sociales et à travailler pour les Sénégalais.

