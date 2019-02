VIDEO - Charles Faye dénonce : "On a des joueurs âgés de plus de 35 ans dans l'équipe nationale" Dans cet extrait de l'entretien exclusif accordé à Leral Tv, le journaliste Charles Faye n'a pas été tendre envers les "Lions" de l'équipe nationale du Sénégal et leur coach. D'après le coordonnateur de GFM Entertainment, les joueurs trichent le plus souvent avec leur âge. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à atteindre les résultats escomptés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos