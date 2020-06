VIDEO - Cheikh Abdou Bara Mbacké Doly : "C'est Aly Ngouille Ndiaye qui a aggravé la situation à Touba..."

Invité de Jokko, Le chef religieux très connu pour ses prises de positions radicales au régime du Président Macky Sall, a comme d'habitude peint un bilan sombre de la gestion de la Covid-19 .Ce pendant, il s'est félicité de l'efficacité du personnel médical qui selon lui a joué les rôles essentiels. Se recouvrant de son manteau de député, l'honorable s'est désolé d'une assemblée nationale dont la majorité ne prend aucune initiative mais bloque à travers leur Président Moustapha Niasse toutes les initiatives allant dans le sens d'imposer la transparence dans la gestion des deniers publics. Il dit ainsi avoir déposé deux questions d'actualité et une question orale sur la table du Président de l'institution respectivement pour les ministres Mansour Faye , Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr ,afin de clarifier certaines décisions. malheureusement, declare t-il , c'est toujours la même chose depuis 08 ans , c'est classé dans les tiroirs.



Par rapport aux violences à Touba et à l'intérieur du pays, Le député accuse ouvertement Le Ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dont le discours dans une radio de locale a incité les jeunes à recourir à la violence car dit-il,ce dernier a taxé la population de Touba d'indisciplinée . Sur l'aspect politique, Cheikh Abdou Bara Doly s'est dit très intéressé de la mairie de Touba et il s'en est ouvert au Khalif Général des mourides. Il n'a pas à cet effet hésité à disqualifier le Maire actuel de Touba Abdou Lahad Kâ, qui selon lui a atteint ses limites...regardez