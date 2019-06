VIDEO - Cheikh Déthialawe Seck, SG de la CDC: "Aliou Sall est en train de faire un excellent travail"

Sous le feu des critiques depuis une semaine suite aux révélations de la BBC sur la gestion "nébuleuse" des gisements pétroliers et gaziers du Sénégal, Aliou Sall peut compter sur le soutien du Secrétaire Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Prenant le contrepied des adversaires du frère du Chef de l'Etat, Cheikh Déthialawe Seck n'a pas manqué d'encenser le maire de Guédiawaye.

"Depuis sa nomination à la tête de la CDC, il est en train de faire un excellent travail. La caisse est en train de prendre un envol. Il a mis en place une organisation exceptionnelle. Il est parvenu à remobiliser les troupes. il a redressé et restructuré les projets qui étaient en place. Tout récemment, il a lancé le grand projet de la Tour des Mamelles, un immeuble icône de R plus 20 étages, qui n'a jamais existé dans le Sénégal", a magnifié M. Seck face aux populations de Ngourane.

Le responsable politique de la mouvance présidentielle a par ailleurs, annoncé son intention d'aller à l'assaut des suffrages des citoyens de sa commune lors des élections locales à venir.

"Ngourane, c'est ma passion. Tous les week-end, je vis avec les populations, les mêmes difficultés et les mêmes bonheurs", a-t-il estimé. "C'est une commune qui souffre de beaucoup de difficultés. La route s'arrête à Ngouarane. Au niveau de plusieurs villages, il y a des problèmes d'addiction d'eau. La case de Santé est en léthargie...", a-t-il listé entre autres problèmes avant de promettre d'y apporter des solutions, une fois élu.