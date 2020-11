VIDEO - Clôture de la compétition des Tic de Huawei: Le ministre Cheikh Oumar Anne magnifie la collaboration entre la Chine et le Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 20:10 | | 0 commentaire(s)| La compétition des Tic de Huawei en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l‘Innovation, vient d’être clôturée et beaucoup de prix ont été décernés aux différents participants. Prenant la parole, Cheikh Oumar Anne, ministre de l’Enseignement supérieur a magnifié la collaboration entre la Chine et le Sénégal



Accueil Envoyer à un ami Partager