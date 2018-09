VIDEO- Combat Balla Gaye Vs Modou Lô : Khadim Samb, promet de révéler à 5 jours du combat le nom du vainqueur et la nature de la chute Khadim Samb, chroniqueur de la lutte sénégalaise à la Rts donne son avis sur le combat revanche Balla Gaye Vs Modou Lo. D’après lui, Balla a enregistré des défaites et Modou Lo a progressé entre temps. Ainsi, vu cette évolution, il estime que la moindre fausse appréciation d’un des lutteurs pourrait lui être fatale. Et, il évoque l’ancien lutteur Boy Nar Fall qui lui confiait qu’en lutte, il y a deux options. Soit, le lutteur choisit de lutter simplement et laisser à son adversaire la boxe ou faire l’inverse. Le chroniqueur promet d’être en mesure de donner à quelques jours (5) du combat, le nom du vainqueur et la nature de la chute. Affaire à suivre…

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Septembre 2018 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|



