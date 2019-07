VIDEO - Conférence de presse d'avant match: Aliou Cissé évoque les blessures de Sarr, Krépin et Alfred Le sélectionneur des "Lions", Aliou Cissé a tenu sa conférence de presse d'avant match ce matin au Caire. Il a fait le point sur la situation des blessés Ismaïla Sarr, Alfred Ndiaye et Krépin Diatta.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 13:34



