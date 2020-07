VIDEO - Confrontation entre les commerçants et les agents de la Mairie, pluie de lacrymogènes Un samedi chaud est en train de se passer au marché des HLM, avec une confrontation qui oppose les agents municipaux et les commerçants. La police, comme solution, bombarde les belligérants de gaz lacrymogènes.

La mairie qui n'a plus de recettes depuis mardi dernier à cause de la pandémie de la Covid-19, est décidée à rentrer dans ses fonds, après le la réunion du Conseil municipal.



Cependant, il avait été retenu qu'il n'y aurait pas de foire cette année à cause du coronavirus, mais les commerçants ne l'entendent pas de cette oreille.



Ils n'acceptent pas de ne pas pouvoir exercer et de payer des patentes qui n'ont pas leur raison d'être. Alors qu'ils s'affairaient à placer leurs étals, les agents ont tout enlevé, entraînant une bagarre indescriptible. La police, appelée à la rescousse, a usé de bombes lacrymogènes pour disperser tout le monde. Nous y reviendrons dans les moindres détails.





