VIDÉO: Coronavirus : Les ministres vont-ils renoncer à un mois de leur salaire ? Sibeth Ndiaye répond

La France fait face à une crise à laquelle, Emmanuel Macron l’a reconnu lui-même, elle n’était « pas bien préparée. »Entre les pénuries de masques et l’insuffisance de tests, les professionnels de santé se battent contre l'épidémie. C’est pourquoi face à l’immense effort demandé aux soignants, une prime leur sera versée à la fin de la pandémie. Mais le milieu médical est loin d’être le seul à souffrir de la situation. Du côté de l’hôtellerie et de la restauration, de nombreux chefs d’établissements ont dû mettre la clé sous la porte. Philippe Etchebest, bien connu des téléspectateurs, a d’ailleurs poussé un violent coup de gueule à ce sujet. « Tout mon personnel est en chômage partiel et j'ai avancé l'argent, je me suis engagé pour rassurer mon personnel (...)mais combien de temps ?Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidés, qui étaient déjà en difficulté. Là je crois que c'est définitivement mort », a-t-il déploré dans C à vous. Un cri de détresse parmi tant d’autres auquel a répondu Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi 22 avril.



Sibeth Ndiaye botte en touche

Interrogée par un parterre de journalistes, la proche collaboratrice d’Emmanuel Macron s'est expliquée sur plusieurs questions sur la sortie de crise. Elle a ainsi déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer que les restaurateurs, cafetiers et hôteliers - dont la date de confinement sera ultérieure aux autres -, pourront rouvrir dès le 15 juin. C’est alors que Rahma-Sophia Rachdi de USPA News lui a demandé par le biais d’un collaborateur si, comme en Autriche, les ministres français prévoyaient de verser un mois de leur salaire afin d’aider les plus démunis. Manque de chance pour cette dernière, Sibeth Ndiaye a parfaitement évité le sujet en ne manquant pas de rappeler toutes les mesures mises en places pour sauver les emplois. Parmi-elles, la mise en place des chèques-services pour accéder à de l’aide alimentaire ou encore l’ouverture d’une aide de solidarité aux familles les plus fragiles. Pour ce qui est du salaire des ministres, ce n’est visiblement pas d’actualité !