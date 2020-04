VIDEO - Coronavirus et Ramadan: les recommandations de Oustaz Abdou Faye de Réfane Le célèbre marabout de Réfane, Oustaz Abdou Faye donne des recommandations en cette période difficile marquée par la pandémie du coronavirus. Il livre surtout des indications sur les voies et moyens de concilier le ramadan qui démarre, avec le coronavirus. Le marabout apprécie, par ailleurs, la gestion de cette crise par les autorités de ce pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Au micro du reporter de Laera.net, le marabout de Réfane commence par faire une révélation de taille. « Le coronavirus est apparu 7 fois terre. Mais cette fois, il est venu avec une très grande force, parce qu’il touche toute l’humanité », a déclaré le marabout. Et d’ajouter, « ce que recommande les médecins, c’est-à-dire la propreté, c’est l’islam qui l’a recommandé en premier ».



« Le président Macky Sall avait raison de ne pas rapatrier les étudiants de Wuhan, c’est ce que recommande l’islam en pareil cas »



« Le prophète (PSL) avait dit qu’en pareil cas, ceux qui se trouvent dans le lieu où la l’épidémie s’est déclaré, doivent y rester. Ceux qui se trouvent dans d’autres localités ne doivent pas se rendre dans ce lieu pour éviter la propagation de la maladie. Donc, le président avait bien raison de ne pas rapatrier les étudiants sénégalais de Wuhan en Chine, au début de la pandémie.

Se prononçant sur le mois de ramadan qui coïncide cette année avec le coronavirus, Ouztaz Abdou Faye souligne. « Le ramadan n’est pas quelque chose de difficile. D’ailleurs, Dieu dit dans le coran que ceux qui sont malades ou qui sont en voyage, peuvent être dispensés de jeûner. Maintenant, cette année est particulière avec le coronavirus. Donc je recommande à tous les musulmans de s’entraider. D’ailleurs, le khalife général des mourides l’a déjà recommandé. Je demande donc la solidarité entre tous les musulmans. Le khalife lui-même a donné l’exemple en débloquant une forte somme, puis en distribuant des denrées aux populations. De même que le gouvernement d’ailleurs. Donc je demande à tout le monde de suivre ces exemples. Que ceux qui en ont les moyens, aident les plus démunis en cette période de ramadan marquée par le coronavirus ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos