VIDEO - Covid-19, cas communautaires, nombre de patients à Touba: Les révélations du médecin-chef de la région de Diourbel (Entretien Exclusif)

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Les cas communautaires ne cessent d’augmenter à Touba. Et pour le médecin-chef de la région de Diourbel, les comportements des habitants de la ville sainte prédisaient déjà, ce qui s’y passe actuellement. Dr. Amadou Dieng qui s’entretenait avec Leral Tv, a soutenu qu’ils sont en train de sensibiliser les populations de ladite ville, sur les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19. Toutefois, il a informé que Touba compte au total, 40 patients guéris et 791 contacts suivis. Dr. Dieng a par ailleurs répondu à tous ceux qui doutent de l’existence du virus, apporté des éclaircissements sur la dame décédée du coronavirus à Touba, et sur le fait qu’il n’existe que des cas simples là-bas. Non sans revenir sur les symptômes et la durée d’incubation du virus.