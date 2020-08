VIDEO/ Covid 19 et Insécurité au marché Castors: Commercants et riverains s'exposent au mal Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 21:49 | | 0 commentaire(s)| La Covid 19 est présente au Sénégal depuis 5 mois. Les commercants et riverains du marché Castors, exposés à cette pandémie développent une certaine méfiance aux visiteurs et autres inconnus. Ces derniers, disent respecter de manière stricte les mesures barrières. N’empêche, l’hygiène et l’insécurité perturbent leur quietude. Grand reportage…

Les commercants et riverains du marché Castors, appellent les autorités au respect de leurs engagements vis à vis des populations.



Refusant de faciliter la tâche au virus, ils imposent à leurs clients le lavage obligatoire et le frottement des mains aux gels, ainsi qu’au port de masques.



Face à l'hygiène et, à l'insécurité gravissime, ils dénoncent l'absence de protection et le manque de soutien des autorités. Les commercants se mettent dans les dispositions de protéger leurs enfants et familles.



Sous ce registre, ils demandent à l'autorité de nettoyer le marché les dimanches comme il a été promis. D'après certains commercants, le marché n'a jamais été nettoyé depuis la prise de cette décision.



Ailleurs, ils apprécient la plantation des arbres qui pourrait offrir à l'avenir de l'oxygène aux riverains. Et, certains commercants, constatant un déficit d'informations, exhortent à une sensibilisation, à une fermeture des marchés à des heures à decider. Mais aussi, au port des masques.



L'hygiène, le noeud de la guerre est vivement souhaitée pour arriver à bout de cette pandémie.



