VIDEO:Débuts de Tacko Fall en NBA: Le géant Sénégalais marque les esprits

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir séduit en Summer League, Tacko Fall a fait ses grands débuts en NBA cette nuit contre les Hornets. Le pivot a eu droit à quelques minutes de jeu. Les Celtics ont effectué leur premier match de pré-saison. L’occasion de voir Kemba Walker, Vincent Poirier ou encore Tacko Fall.



Le sénégalais a joué 8 minutes plus précisément, le temps de compiler 5 points à 2/3 au tir, 3 rebonds et 2 contres. Avec un différentiel de +5, on peut donc dire que le pivot a réussi à saisir l'opportunité.



Les fans des Celtics ont en tout cas apprécié sa performance. La preuve sur la vidéo ci-dessous...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos