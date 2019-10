VIDEO - Démolition d'habitations à Saint-Louis: le colonel Abdou Rahim Kébé déplore le « manque d’humanité » de Mansour Faye Plusieurs habitations ont été démolies hier au quartier Ngallèle Nord Extension de Saint-Louis. Sous la supervision du maire de Saint-Louis, Mansour Faye et du Gouverneur Alioune Aidara Niang, un engin Caterpillar a rasé les maisons. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour parer à d’éventuelles frondes. Les impactés impuissants observent la scène. Le colonel Abdou Rahim Kébé qui était à leur chevet, a fustigé la démarche de l’Etat. Il a aussi déploré « le manque d’humanité » du maire de Saint-Louis, Mansour Faye et de son équipe envers ces populations.

