VIDEO - Dr. Abdourahmane Diouf: « Nous ne devons pas être des sous-traitants »

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

C'est un véritable cri du cœur que le Secrétaire exécutif du Club des investisseurs sénégalais (Cis) a lancé en direction de l'État et de ses démembrements. C’est ce que rapporte Vox Populi dans sa parution de ce vendredi.



Dr. Abdourahmane Diouf, qui s'exprimait hier lors d'une rencontre avec le ministre des Infrastructures, Me Oumar Youm, plaide pour que le secteur privé national soit favorisé dans les marchés publics. "Nous ne devons pas être des sous-traitants. Ce n'est pas une revendication outrancière, ni un plaidoyer exceptionnel. C'est juste que nos richesses doivent rester au Sénégal, pour que les populations locales puissent en bénéficier", a-t-il martelé.



Ainsi, il invite les pouvoirs publics à lever les conditionnalités qui empêchent le secteur privé national d'accéder aux marchés publics, en réformant le Code des marchés. "C'est l'État qui a la capacité de changer le Code des marchés pour attribuer à ses champions nationaux, une part importante. La Loi sur le contenu local n'aura pas d'impact si on se règle pas cette problématique", a-t-il indiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos