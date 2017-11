VIDEO - Eclairage : Que contient donc le protocole d'accord signé entre GFC Association et Jappo S.A ? ( par Diamil Faye, président Jappo S.A ) Suivez len intégralité des explications du président de Jappo S.A, Diamil Faye sur les tenants et aboutissants du protocole d’accord entre Jappo S.A et GFC Association, parties aujourd'hui en conflit pour la gestion du Guédiawaye Football Club . Eclairage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2017 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|



