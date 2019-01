VIDEO - Éclipse totale de lune : découvrez les plus belles photos et vidéo de la lune rouge

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier 2019, nous avons eu droit à une éclipse totale de lune, également nommée « lune de sang », « lune rouge » ou « super lune ». En France, il fallait se lever très tôt (ou se coucher très tard) pour pouvoir l’observer puisqu’elle était visible entre 4h34 et 7h51 heure de Paris.Si aucune protection oculaire n’était nécessaire pour en profiter, cet horaire n’a pas permis à tout le monde de la voir de ses propres yeux. Sans parler des endroits où les nuages cachaient le spectacle, et ceux où l’éclipse était moins spectaculaire qu’ailleurs. C’est pourquoi nous vous proposons une petite séance de rattrapage avec une série de clichés de la lune réalisés durant la nuit de l’éclipse et partagés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les photos en fin d’article.Le phénomène s’est logiquement découpé en trois phases,chacune d’elle durant environ une heure. D’abord, la lune a progressivement commencé à disparaître dans l’ombre, avant d’apparaître de nouveau, mais abandonnant sa couleur blanche pour une teinte plus orangée, causée par les rayons du soleil (phase d’éclipse totale). Puis la lune est redevenue pleine et blanche.