VIDEO / Emigration clandestine: Néné Daff, Chef de service régional du Tourisme du pôle Thiès-Diourbel, appelle les jeunes à plus de conscience et de confiance Néné Daff, chef de service régional du Tourisme du pôle Thiès-Diourbel, a rappelé son parcours après son retour au bercail. La dame s’est prononcé sur la pandémie de Covid-19 qui a permis de comprendre la situation du pays et de ses partenaires. Elle évoque le retour des plages pour la destination balnéaire, afin d’accrocher davantage les touristes. D’après elle, 15 milliards de FCfa ont été injectés pour appuyer les différents secteurs et acteurs touristiques. Tous les démembrements ont été servis pour amoindrir l’impact de la pandémie de Covid-19. Chaque acteur du secteur touristique, évoluant dans la chaîne de valeur, a recu un montant de 500 000 FCfa. Pour répertorier et faire la liste des bénéficiaires, ses services ont approché les villages artisanaux et autres structures organisées. Ce faisant, Néné Daff demande aux jeunes de rester et de réussir au Sénégal. Appelant les jeunes à plus de conscience et de confiance, elle précise que le phénomène n’est pas nouveau, mais il a pris de l’ampleur avec les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos