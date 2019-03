VIDEO - Environnement: ça, c'est révolutionnaire !!! Bali ( en Indonésie) a interdit les plastiques à usage unique tels que les sacs en plastique, mais il existe déjà une alternative: ce sac "en plastique" est fabriqué à partir de manioc (un légume-racine). Il est biodégradable à 100%, a l'aspect du latex et se dissout dans l'eau. Extraordinaire, made in Indonesia !

