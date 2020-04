VIDEO - État d’urgence et couvre-feu: les chauffeurs de Darou Mousty crient leur souffrance et interpellent l’Etat Ils sont sans doute les acteurs les plus affectés par la pandémie du coronavirus, en raison de l’état d’urgence et du couvre-feu instaurés au Sénégal, interdisant le transport interurbain. A la gare routière de Darou Mousty, les chauffeurs respectent, malgré tout, scrupuleusement la mesure.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Les voitures sont garées. Une situation difficile à vivre pour ces chauffeurs et transporteurs, puisque les incidences économique sont réelles. Un contrecoup financier qu’ils subissent de plein fouet, depuis plusieurs semaines, sans aucune mesure d’accompagnement ou une quelconque aide. Aussi ont-ils lancé au micro de LeraTV un appel à leur ministre de tutelle, Oumar Youm, et au chef de l’Etat. Pour bénéficier au moins de l’aide alimentaire dans le cadre de la Force Covid-19.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos