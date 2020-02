VIDEO - Eumeu Sène : « Mame Gor Jazaka dafa juum*, en parlant des militaires... » Le champion de lutte Eumeu Sène a marqué de sa présence la fête du bataillon des Commandos à Thiès. Une occasion pour lui de faire un poignant témoignage sur l’armée nationale et selon lui, son rêve d’enfant était de devenir commando. Interpellé sur les propos outrageants tenus par le chanteur Mame Gor Jazaka à l'endroit des militaires, il a affirmé qu’il s’est juste trompé* et qu’il mérite d’être pardonné.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos