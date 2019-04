VIDEO - Exclusif: Sidy Diop annonce une soirée à l'esplanade du Grand Théâtre et un duo avec... Éternel ambitieux, Sidy Diop veut encore élever la barre très haut. L'artiste compositeur liste ses projets phares lui permettant de se hisser au sommet de sa génération. Dans cet extrait d'interview accordée à Leral.net, le Golden Boy de la musique sénégalaise annonce des duos magiques avec des artistes de renommée internationale, un album à venir et une grande soirée à l'esplanade du Grand Théâtre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 20:15



