VIDEO - Exclusion du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du HCCT, Khalifa Sall, Tanor Dieng…: Aïssatou Fall, khalifiste, à cœur ouvert Les khalifistes vont bientôt sortir de leur mutisme. Leur coordonnatrice a annoncé que des projets sont en cours sur le plan interne. L’adjointe au maire de Grand-Dakar a, par ailleurs, soutenu que leur exclusion au sein du Parti socialiste (Ps), est une erreur et ce n’est pas légal. Elle pense ainsi qu'un moment arrivera où, « on ira à des concertations afin de travailler ensemble, car c’est ce que tout le monde désire à l’intérieur du Ps ». Et d’ajouter, « nous sommes des camarades et non des ennemis ». Cette membre du Haut conseil des collectivités territoriales, pense que c’est tout à fait normal que Aminata Mbengue Ndiaye remplace Tanor Dieng au sein du Ps et du HCCt.





