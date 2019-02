VIDEO - Femmes Libérées : Cougars, Amour, et Arnaques Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 10:38 commentaire(s)| Elles sont libres et indépendantes financièrement. Aujourd’hui, les femmes de plus de 40 ans sont de plus en plus attirantes et elles revendiquent haut et fort leur droit à l’amour.



Aux États-Unis, un tiers des femmes entre 40 et 60 ans fréquentent ou ont fréquenté un compagnon plus jeune qu’elles. On appelle ces nouvelles prédatrices, les « Cougars ». Elles ont leurs figures de proue, Demi Moore, Sharon Stone et Madonna, mariées à des jeunes hommes de moins de 25 ans. En France aussi, le phénomène « Cougars » est à la mode.



Certaines vont chercher leur bonheur sous les tropiques...



Accueil Envoyer à un ami Partager