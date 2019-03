VIDEO - Gamou Taïba Niassène: L'absence des services étatiques inquiète le comité d'organisation

A une semaine du Gamou de Taïba Niassène, l'absence des services étatiques inquiète le comité d'organisation. Selon Cheikh Abdourahmane Ibrahima Niass, seuls les agents de la SENELEC se sont présentés sur les lieux pour prendre en charge les besoins des populations. "On vient de nous signaler l'arrivée de l'UCG. Donc, on attend l'ONAS et le Service d'hygiène pour la prise en charge des besoins sanitaire et sécuritaire. Parce que lors du CRD, on avait listé toutes nos doléances", a t-il confié.