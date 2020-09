VIDEO/ Grand reportage sur les inondations: Les eaux de pluie ceinture le pays avec d'innombrables dégâts matériels et humains… Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

Les eaux de pluie envahissent le pays. Les populations s'inquiètent de la gravité des inondations. Beacoup de maisons pataugent dans l'eau. Ainsi, les jeunes, désemparés s'engagent à consentir des efforts intenses pour évacuer ces eaux.



Certains d'entre eux, accrochés par Leral TV, ont vécu près de 15 ans dans ces eaux nauséabondes. Sans solution aucune, ils demandent des solutions pour retrouver le sourire perdu depuis plusieurs années. Et, il a été constaté dans d'autres zones, des opérations de sauvetage avec des sodiaques du groupement des Sapeurs-pompiers.



Idem, des morts sont enregistrés au cours de ces inondations et des manifestations engagées par des populations, sans espoir.



