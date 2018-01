VIDEO - Graves révélations d’Ahmed Khalifa Niasse: "De grands érudits musulmans sont Franc-maçons"

Comme de coutume, les propos de Ahmed Khalifa Niasse ne laisse jamais indifférent. Sans cautionner la pratique de la franc-maçonnerie, il invite à la nuance et à la tolérance, jugeant "qu'au Sénégal, les gens sont plus déistes que Dieu, plus royalistes que le Roi, plus islamistes que l'Islam".

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|