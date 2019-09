VIDEO - Grève: Les commerçants paralysent le marché central de Kaolack (REPORTAGE LERAL) Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 17:02 | | 0 commentaire(s)| Ce lundi l'économie souffre véritablement à Kaolack. Les commerçants et industriels sont passés à l'acte et ont créé une paralysie des activités marchandes au marché central de Kaolack.

Très déterminé à faire face à l'état et à la nouvelle taxe initiée par la Douane Sénégalaise au port de Dakar, une grande partie des commerçants de Kaolack ont baissé rideaux et pour 72 heures disent-ils.

Le mouvement d'humeurs des commerçants et industriels est bien suivi au marché central de Kaolack. Une situation qui installe l'émoi chez les consommateurs.

