VIDEO - Grosse révélation de Mame Mactar Guèye : «Un imam exploite un bar à Grand-Yoff» C’est une révélation qui fait l’effet d’une bombe. Et elle vient du très sérieux Mame Mactar Guèye, le vice-président de l’Ong Jamra. Selon le frère de Latif Guèye, un imam exploite un bar dans le populeux quartier Arafat de Grand-Yoff.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 10:55

Mame Mactar Guèye qui a déjà demandé la destitution de l’imam en question de l’ordre des Imams et Oulémas du Sénégal, annonce une marche pacifique si sa demande n’est pas satisfaite, révèle Les Echos.



Il demande également au fameux imam de cesser son commerce au plus tard dans un mois, sans quoi, il sera vilipendé auprès de l’opinion.



Mame Mactar Guèye a révélé que Grand-Yoff compte 400 bars dont une majorité de clandestins.

