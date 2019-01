VIDEO - Grosses révélations de Massaly : "De hauts responsable du Pds dont moi-même, ont parrainé Madické Niang" Invité de RFM matin, Mamadou Lamine Massaly a fait des révélations qui ne vont pas plaire à Me Wade. Le responsable libéral à Thiès affirme que hauts responsables du Parti démocratique (Pds), dont lui-même, ont parrainé la candidature de Me Madické Niang.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos