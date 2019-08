VIDEO-Hajj 2019 : toute la vérité sur l'affaire des 41 pèlerins « abandonnés » par un voyagiste privé

Dans un communiqué de presse, une quarantaine de candidats au pèlerinage à la Mecque ont déclaré avoir été arnaqués par un voyagiste privé, en l’occurrence Sirmang voyages. Ils disent avoir versé chacun, 3 millions 300.000 francs CFA soit 135 millions de francs CFA à Imam Moustapha Niang, propriétaire de l’agence Sirmang, qui peine à leur trouver des documents de voyage.



Tout n’a pas été dit dans cette affaire. En réalité, Imam Moustapha Niang n’est que victime d’une vengeance pour ne pas dire, une cabale. Et pour cause: lors de la prière du vendredi 26 juillet, ce dernier s’est montré très critique à l’égard de la Délégation générale au pèlerinage. Dans son khoutba (sermon) enregistré et diffusé sur Internet, il a notamment dénoncé l’incompétence Abdou Aziz Kébé et de son staff et invité le Président Macky Sall à les virer sans délai.



Non contents de cette sortie, Kébé et Cie ont donc trouvé un moyen de se venger de lui, en bloquant ses clients à Dakar. Voilà toute la vérité.



