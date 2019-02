VIDEO - Idrissa Seck : "On a déjà gagné à Goudiry" Depuis Goudiry où il était hier jeudi avec sa "caravane Orange", le candidat de la coalition "idy 2019" a encore fustigé l'instrumentalisation de la justice par le Président sortant Macky Sall. "Si on avait pas utilisé la justice pour massacrer des adversaires politiques, on aurait eu d'autres candidats", a t-il déploré, avant d'inviter les populations à se munir de leurs cartes d'électeur le jour du 24 février prochain et d'aller voter en sa faveur.

