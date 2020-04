VIDEO - Impact du Coronavirus: le monde sportif en période de vaches maigres selon l’éclairage du journaliste Sambou Biagui Le calme imposé par la pandémie du COVID-10 est très visible dans le domaine du sport. Le journaliste sportif Sambou Biagui, dans cet entretien avec Leral.Tv, reveient sur cet impact dans un secteur, par essence, synonyme de dynamisme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Il cite le football, comme le plus touché des activités, ainsi qu'en atteste la première sortie du Ministre du Sport Matar Bâ, qui recommandait la prudence aux sportifs. A sa suite, le Président Macky Sall a interdit tout rassemblement.



Le sport, selon notre confrère, suscitait le plus de rassemblements. Par exemple le football, le tournoi international de Saint-Louis,.pour ne citer que ceux-là.



Aujourd’hui, le journalsite sportif de la DTv arrive difficilement à informer quotidiennement, faute d’activités.



“ Les transferts de joueurs nous alimentent heureusement, sinon nous sommes en période de vaches maigres ”, se désole-t-il



