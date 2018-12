Accueil Envoyer Partager sur facebook VIDEO - Incroyable, ce perroquet demande à Alexa de jouer de la musique et passe commande sur Amazon... Rédigé par Alain Lolade le 21 Décembre 2018 à 16:23 L’histoire du jour nous vient du Times et de YouTube. On ne s’était en effet pas posé la question, mais, oui, les assistants vocaux semblent plutôt appréciés… des perroquets africains gris. La première histoire nous emmène à la vidéo en fin d’article. Elle est issue de la chaîne YouTube PetraGrey : on y voit le perroquet Petra en train de demander pas mal de choses à une enceinte Amazon Echo : « Alexa, joue du Rock and Roll », l’enceinte s’exécute, le perroquet se met à dancer. « Alexa, allume la lumière » là encore, tout fonctionne (si ce n’est que les lumières sont déjà allumées). On l’entend ensuite essayer de commander sur Amazon – heureusement, la fonctionnalité est désactivée.



Les perroquets gris d’Afrique semblent adorer Alexa



Dans la description de la vidéo, on apprend que le perroquet passait en prime régulièrement des appels, avant que ses propriétaires ne réussissent à désactiver la fonctionnalité. Bien que recevoir un appel passé par un perroquet doit plutôt être amusant !



Un article du Times, rapporte également l’histoire de Rocco qui lui aussi, n’arrête pas de demander des choses à l’enceinte Alexa. En plus de faire d’autres imitations : « il connaît le téléphone et peut imiter de nombreuses sonneries différentes. Il peut imiter le micro-ondes ou la porte du frigo qui grince. Il peut aussi faire le camion à glaces qui passe dans la rue en été, et faire le camion qui recule si fort que vous ne pouvez que croire que ça se passe vraiment dans le salon ».



Son propriétaire raconte que le perroquet a déjà réussi à commander sur Amazon des fruits, snacks, et même une bouilloire, avant qu’il ne désactive les achats à la voix. Comme Petra, il a aussi une appétence pour lui demander de jouer de la musique ou lui raconter des blagues.



Petra est célèbre, et a connu plusieurs apparitions à la télévision. Quant à Rocco, ses propriétaires l’ont récupéré dans un refuge au Royaume Uni qui souhaitait s’en débarrasser car le perroquet était… un peu trop grossier. Si nous vous parlons de ces perroquets c’est pour deux raisons. La première, évidemment, c’est que voir un perroquet qui commande sur Amazon a fait notre journée.



A cause de leur popularité, les perroquets gris d’Afrique sont au bord de l’extinction

La seconde, c’est lorsque nous avons appris que la popularité de ce genre de vidéos renforce aussi la popularité de ces animaux extrêmement intelligents en tant qu’animaux de compagnie. Depuis plusieurs décennies, l’extraction de ces animaux de leur habitat naturel les conduit dangereusement vers l’extinction.



En d’autres termes, si vous voulez retrouver le sourire, ces vidéos de perroquets sont bien entendu là pour ça. Mais si vous souhaitez un animal de compagnie, soulignons trois ou quatre fois qu’il vaut mieux vaut se rabattre sur des choix plus classiques tels que les chiens et les chats… au risque d’accélérer la destruction de l’environnement et donc, de ne pas permettre aux générations futures de connaître la même planète que vous.















