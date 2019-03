VIDEO - Incroyable mais vrai : Une chèvre accouche d’une agnelle à Gadaya

Le fait est rarissime et insolite à la fois. Une chèvre a donné naissance à une agnelle à Gadaya, cité religieuse située dans la Commune de Médina Dakhar (Tivaouane).



Le ministère de l’Elevage et des Productions animalières, selon "Source A", a dépêché une équipe d’experts sur les lieux pour faire le constat et éventuellement, effectuer des prélèvements sur ces animaux, afin de trouver une réponse à ce fait.



Le berger Abdoulaye Sow a, cependant signalé qu’il voyait souvent la chèvre s’accoupler avec de ses béliers. (Voir vidéo)