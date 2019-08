VIDEO - Inondations au Fouta: TAS raille Macky Sall et parle de «miracle du Pse» Dans un tweet, Thierno Alassane Sall a commenté les images des inondations au Fouta, les qualifiant de «miracle du Pse».

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|

«Incroyable mais vrai! Le Fouta émerge littéralement des...eaux », a écrit le leader de la ‘’République des valeurs’’.

«Miracle du Pse, on ne transporte plus les malades par charrette mais par grue sur des brancards de fortune comme à Sinthiou Garba, Kanel ce 21 août 2019», a encore raillé l’ancien ministre de l’Energie

«Qui ose dire après que Macky Sall n’a pas mérité son triomphe électoral au Fouta?», a encore ironisé Thierno Alassane Sall.

