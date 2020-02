VIDEO - «J’ai été violée, engrossée et détruite par mon propre oncle»

Du haut de ses 23 ans, elle semble porter le poids du monde sur ses épaules. A.T. a vécu l’enfer. Elle a été violée par son oncle qui devait prendre soin d’elle et de ses études. Après des viols répétitifs avec des lésions qui lui ont fait très mal, la jeune fille finira par tomber enceinte. Mais son plus terrible mal était qu’elle ne pouvait dénoncer son bourreau, du fait des menaces de ce dernier qu’elle redoutait.

Aujourd’hui, A.T. est une fille brisée qui a l’impression que sa vie s’est arrêtée. Avec une fille dans les bras, des études interrompues pour cause de troubles psychiques, elle a espoir de se relever, de retrouver les saveurs d’une vie meilleure, une vie qui lui a été volée par son oncle. Voici son récit.