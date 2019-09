VIDEO - Jamaïque: Des footballeurs frappés par la foudre en plein match

Lors d’un match de football en Jamaïque entre Wolmer’s Boys’ School et Jamaica College, la foudre s’est abattue sur la pelouse et a touché au moins quatre personnes. Une vidéo prise par un spectateur montre comment l’impact a heurté deux joueurs. Ces derniers tombent en se tenant la tête entre les mains.



L’arbitre a stoppé le jeu après quelques secondes et les victimes ont été emmenées à l’hôpital. Un joueur souffre de douleurs thoraciques, et un autre est touché aux yeux. Le match a finalement été annulé. Les images de la vidéo sont impressionnantes.