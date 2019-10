VIDEO - Kaolack: Mariama Sarr offre 30.000 Kits scolaires aux écoles de la région

La mairesse de Kaolack en partenariat avec l'ONG ARED et la fondation "Back to Scholl" des Émirats Arabe Unis ont offert un important lot de fournitures scolaires aux écoles de la région de Kaolack.

Ce don que Mariama Sarr a élargi aux autres communes de la région était destiné uniquement à la commune de Kaolack.

La cérémonie de distribution de ces kits scolaires a vu la participation des autorités académiques, élus locaux, parents et élèves qui ont tous apprécié ce geste.